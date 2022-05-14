تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل طفل فى المقطم لـ11 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 3 متهمين بإشعال النيران عمدًا بأحد المساكن؛ ما تسبب في وفاة طفل بالمقطم، وتبين أن المتهمين بالقضية، هم “م.ع”، عامل، و"ك.م"، و"ه.م"، حسب ترتيبهم بأمر الإحالة، لجلسة 11 يونيو المقبل.

وأحالت المحكمة المتهمين إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدام المتهمين من عدمه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعادل إبراهيم الغويط وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول أشعل النار عمدا في مبني سكني مملوك للمجني عليه "ع.م"، بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال، وهي جازولين، وأوصل مصدر لهب به باستخدام ولاعة، فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل "ه.ع"، والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين الباقيين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه، مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن أمدوه بعبوة تحتوي علي مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه في العقد الثاني من العمر، وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسده بنسبة 30%.