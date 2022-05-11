«دفنها فى حظيرة المواشى».. تجديد حبس المتهم بقتل زوجته فى الغربية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الغربية، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بقتل زوجته ودفن جثتها في حظيرة مواشي بقرية بلتاج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل شقيقته.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، غموض واقعة اختفاء مدرسة بقرية بلتاج التابعة لمركز قطور، بعدما خنقها ووثق يدها وكمم فمها، وتبين أن زوجها ويعمل فلاحا ويبلغ من العمر 43 سنة هو من ارتكب الواقعة، وضبط المتهم ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوى العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة.