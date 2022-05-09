الإثنين 09 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصدر قضائي: لا علاقة لقرارات اختصار دورة نيابات الأسرة بأي عمل درامي

النائب العام
النائب العام
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أكد مصدر قضائي أن القرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن اختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة والكتاب الدوري الصادر بذات الشأن، لا صلة له بأي أعمال درامية، وأنها جاءت تنفيذا للسياسات العامة لاستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي، التي سبق الإعلان عنها منذ شهور قبل إذاعة أي عمل درامي.

وشدد المصدر القضائي على أن النيابة العامة تقدر جميع الأعمال الدرامية الهادفة، لكنها تتخذ قراراتها في ضوء مصلحة المجتمع الذي تنوب عنه وتمثله، دون التأثر بأي جهة أو أعمال درامية معينة، إعمالا لمبدأ استقلالية القضاء، باعتبارها أحد شعبه، ولكن دون انعزال عن مصلحة المجتمع أو الأمة بأسرها.

مصدر قضائى النيابة العامة الدورة المستندية بنيابات الأسر أعمال درامية استراتيجية النيابة العامة التحول الرقمي

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