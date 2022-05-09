قصة حب جوني ديب وآمبر هيرد التى انتهت بالقضاء (صور)

تعد واحدة من القضايا التى أحتلت الساحة الفترة الماضية قضية جوني ديب وآمبر هيرد حيث احتلا الثنائي التريند لفترة طويلة، بسبب رفع كلًا منهم قضية على الآخر عنوانها التشهير حيث بدأت القصة من آمبر هيرد عندما نشرت مقال لها يوضح تعرضها للعنف الزوجي، بينما رفع جوني ديب قضية عليها وطالب بالتعويض عما تسببه له المقال وأثره على سمعته من جهه آخرى رفعت هي قضية عليه معلنًا أنها تعرضت للعنف الأسري من جانبه وطالبت ايضًا بتعويض.

وتعد قصة حب جوني ديب وآمبر هيرد من القصص التى تصدرت السوشيال ميديا، حيث بدأت العلاقة خلال عملهما معاً ذا رام دايري، عام 2009،وبدء الثنائي في مواعدة بعضهما البعض في مطلع عام 2012، وذلك بعد أن أنهي ديب علاقة استمرت 14 عامًا مع حبيبته وأم أطفاله بارادايس.

وعلى الرغم من أن هيرد لها رصيد من العنف في علاقتها السابقة إلا أنه ظل متمسكًا بالعلاقة بينهما وتتم الزواج عام 2015 ولكن على الفور ولم يمر طويلًا اتهمت جوني بالتعدي عليها وهو تحت تأثير المخدرات، بينما ظهر تسجيل لها من قبل ديب يوضح نبره العنف في صوتها وغضبها الشديد بسبب محاولتها ضرب زوجها ومحاولته التهرب منها.

والعديد من التسجيلات الأخرى التي أخرجها ديب للعدالة والقضاء وتوضح مدى تعرضه للضرب من قبل زوجته آنذاك.

وترتب على هذا الأمر والصراع بينهما خسارة فنية لهما حيث طالبت شركة الإنتاج جوني ديب الاعتذار عن سلسلة أفلام فانتاستيك بيستس وبالفعل انسحب نهائيًا من السلسلة.

وتصاعدت الاتهامات في اليوم الثاني للمحكمة والذي كان إبريل الماضي حيث اتهموه الشهود العيان بالتصرف معها بعنف واستدل المحامون ايضًا بتسجيل لديب وهو يصرخ على زوجته في ذلك الوقت قائلاً: “إخرسي أيتها السمينة”، وعدد من الرسائل النصية التي أرسلها جوني لأصدقائه كتب خلالها: “فلنحرق آمبر”.

وكانت تتعمد آمبر ارتداء نفس الملابس الخاصة بجوني ديب واعتماد التسريحة الخاصة به لشعرها وظهر ذلك من خلال تصويرهم يوم وراء الآخر خلال تواجدهم بالمحكمة، كما تم رصد لقطات لجوني وهو يأكل الحلوي ويضحك بسخرية على حديث آمبر ولازالت جلسات المحاكم مستمرة وتحوي تفاصيل صادمة.