دفن جثة مسن توفى فى حادث تصادم بسوهاج

أمرت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الأحد، بالتصريح بدفن جثة مسن توفي في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة أجرة على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز دار السلام ووجود متوفى ومصاب.

وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، بوقوع مصادمة بناحية نجع الخطيب دائرة المركز، نتج عن التصادم وفاة «محمد .س»، ٧٥ سنة، وإصابة «أحمد . س، 35 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، هاني . م، 42 سنة بكدمات بالصدر ، يوسف . أ، 13 سنة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، مروان . ف، 13 سنة، بجرح رضي بالوجه وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، عصام . س، 7 سنوات، بنزيف من الأنف وجرح قطعي بالرأس».

وأصيب «محمد . ر، 25 سنة، بجرح قطعي بالذقن ، حسن . أ ، 18 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم و، عادل . ب، 35 سنة، بجرح قطعي بالجبهة».

تم التحفظ على الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتم نقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزى للعلاج وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.