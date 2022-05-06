الجمعة 06 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص فى حادث تصادم أثناء زفة عروسين بالعياط

جثة
جثة
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لقي شخص مصرعه في حادث تصادم أثناء "زفة" عروسين بمركز العياط جنوب الجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مأمور مركز العياط إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أمام قرية كفر تركي بدائرة المركز ووجود متوفى.

انتقل رجال الشرطة والمرور إلى محل البلاغ، وتبين مصرع شخص إثر حادث أثناء "زفة" عروسين وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

المركزى إمام المباحث قرية حادث مستشفى مدير جنوب حادث تصادم جنوب الجيزة أدم النجدة تلقى دائرة مركز المرور

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