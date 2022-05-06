مصرع شخص فى حادث تصادم أثناء زفة عروسين بالعياط

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم أثناء "زفة" عروسين بمركز العياط جنوب الجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مأمور مركز العياط إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أمام قرية كفر تركي بدائرة المركز ووجود متوفى.

انتقل رجال الشرطة والمرور إلى محل البلاغ، وتبين مصرع شخص إثر حادث أثناء "زفة" عروسين وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.