رفع آثار حادث تصادم طريق «عرب الحصوة – شبين القناطر» بالقليوبية

رفعت أوناش مرور القليوبية أثار حادثي الطريق الذين وقعا بطريق قرية طحانوب وطريق عرب الحصوة لتيسير حركة المرور وسحب الكثافات المرورية التي سببها الحادث.

تسببت السرعة الزائدة في حدوث حادثي تصادم في دقائق معدودة أحدهما وقع أمام كمين قرية طحانوب بين سيارتي والثاني وقع على طريق عرب الحصوة – شبين القناطر بين سيارتين ميكروباص وملاكى أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات محافظة القليوبية يفيد وقوع حادثي تصادم أمام كمين طحانوب وعلى طريق عرب الحصوة – شبين القناطر انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لموقع البلاغ.

وتبين أن الحادث الأول وقع أمام كمين قرية طحانوب بين سيارتي بسبب أولوية التخطي على الطريق وأسفر الحادث عن إصابة شخصان.

أما الحادث الثانى فوقع على طريق عرب الحصوة – شبين القناطر بين سيارتين ميكروباص وملاكى ما أسفر عن إصابة شخص.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى شبين القناطر ورفع السيارات من عرض الطريق وتولت الجهات المعنية التحقيق .