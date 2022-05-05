الخميس 05 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص فى حادث تصادم بالمحلة

حادث
حادث
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أُصيب شخص بإصابات خفيفة في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص على طريق المحلة - قطور القديم أمام قرية العامرية مركز المحلة.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عصام مصطفى عوض، مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق المحلة قطور أمام قرية العامرية.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبيَّن تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص وحدوث تلفيات كبيرة في السيارتين وإصابة قائد إحدي السيارتين ورفض نقله للمستشفى بالإسعاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حادث تصادم سيارة ملاكي ميكروباص طريق المحلة - قطور قرية العامرية مركز المحله

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