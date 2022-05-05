الخميس 05 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خرج للصيد.. استمرار البحث عن جثة غريق كفر شكر بالقليوبية

غريق
غريق
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لا تزال قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية تجري البحث عن جثة الطالب شادى محمد صلاح والذى لقى مصرعه غرقًا أثناء قيامه بالصيد بنهر النيل بقرية أسنيت التابعة لمدينة كفر شكر، حيث لم يعثر على جثمانه حتى الآن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من جانبه، قال والد الطفل إنه علم بغرق نجله مساء أمس وأنه لا تزال عمليات البحث عن جثمانه جارية حتى الآن، مطالبًا بدعم الجميع ورجال قوات الإنقاذ النهري وزيادة عدد الغواصين حتى يتم العثور على جثمان نجله ويرتاح قلبه هو ووالدته لتشييعه لمثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بوجود غريق أمام عزبة الجندى التابعة لدائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين غرق شادى محمد صلاح 15 سنة وتكثف أجهزة الأمن بمعاونة قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من جهودها لانتشال الجثمان وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الإنقاذ النهري القليوبية غرق مصرع نهر النيل

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وائل لطفي

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