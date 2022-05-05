الخميس 05 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مشاهير ارتدين فساتين زفافهن في حفلات أخرى (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعادت كاميلا باركر بولز ارتداء فستانها في الحفل المدني بعد عامين من ارتباطها هي والأمير تشارلز، في حفل مدني في وندسور جيلدهول بعد علاقتهما التي استمرت لسنوات.

ووفقًا لموقع “insider” ارتدت باركر بولز فستان قصير من Robinson Valentine مع حواف متعرجة في الحفل، ذلك بعد عامين، ارتدت الدوقة الفستان مرة أخرى أمام الجمعية الوطنية لويلز، وفقًا للمنفذ، مما أظهر أن كيت ميدلتون ليست العضو الوحيد في العائلة المالكة الذي يحب إعادة تدوير الملابس.

لم يكن حفل زفافها هو المرة الأولى التي ترتدي فيها كيرا نايتلي فستان زفافها من شانيل، تم تصوير كيرا نايتلي وهي ترتدي الفستان القصير، الذي يتميز بتنورة من التول، في ثلاث مناسبات.

ارتدت الفستان لأول مرة في حفل ما قبل BAFTAs في عام 2008، ثم أعادت ارتدائه في حفل زفافها لعام 2013 إلى جيمس رايتون، كما ذكرت ماري كلير.

ثم ارتدى نايتلي الفستان مرة أخرى في 2013 SeriousFun Gala ، كما هو موضح في الصورة أعلاه.

كانت أليكس بورستين ترتدي فستان زفافها الفضي قصير الأكمام عندما حصلت على جائزة إيمي مرتين في عام 2018.

ارتدت بورستين في الأصل الفستان الفضي ليتزوج الممثل جاكسون دوغلاس في عام 1999، وانفصل الزوجان في عام 2014، لكن بورستين أخرجت الفستان بعد 20 عامًا تقريبًا من ارتدائه لأول مرة في حفل إيمي 2018، حيث فازت بممثلة مساعدة بارزة عن أدائها في "السيدة الرائعة ميسيل".

وقالت لبريق على السجادة الحمراء: "لم يدم الزواج لكن الفستان استمر، وأردت أن أمنحه حياة جديدة، لذا فهو الآن فستان Emmys الخاص بي".

 

قامت بيليساريو بجلد تنورة ثوب زفافها كورتانا لحفل ما بعد حفل أمازون ستوديوز جولدن جلوب في عام 2018، كانت ترتدي في الأصل التنورة بجزء علوي بطول ثلاثة أرباع وحجاب، كما ذكرت من الداخل قامت بإقران التنورة من التول مع بلوزة وردية اللون، مما خلق مظهرًا يستحق السجادة الحمراء.

 

أحضرت فيليبس المشغولة فستان زفافها في حلقة من برنامجها الحواري "Busy Tonight"، تزوج فيليبس من مارك سيلفرشتاين في عام 2007 في حفل زفاف مفاجئ مرتديًا ثوبًا أبيض بحزام أسود، كما ذكرت بيبول.

أعادت فيليبز ارتداء الفستان أثناء تصوير حلقة من برنامجها الحواري "Busy Tonight" في عام 2019، حيث اجتمعت مع أزيائها من "Made of Honor" لكل الناس.

كما قالت في العرض، لا يزال الفستان مناسبًا لها بصرف النظر عن كونها أضيق قليلاً على قفصها الصدري، الذي قالت إنه نما بعد أن أنجبت أطفالًا.

كاميلا باركر الأمير تشارلز فستانها في الحفل المدني الجمعية الوطنية لويلز كيت ميدلتون إعادة تدوير الملابس

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وائل لطفي

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