جمال شعبان عن واقعة «سمر العمريطي»: الكلام حافل بالأخطاء العلمية الساذجة

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على فيديو ظهرت فيه سيدة تُدعى "سمر العمريطي"، تستغيث من داخل أحد المستشفيات بزعم وجود إهمال وتقصير، قائلًا: "الكلام حافل بالمغالطات والأخطاء العلمية الساذجة والتناقضات من قبل السيدة المستغيثة، لأن رسم المخ وسيلة قليلة الأهمية في الطوارئ، والأهم منه رسم القلب".

وأضاف "شعبان" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "رنين المخ اللي اتعمل طوارئ وما عرفناش يعني ايه (ابني وقع مني) دا توصيف غير طبي بالمرة.. دي هل يعني إغماء أم غيبوبة أم هبوط عادي".

وناشد "شعبان" نقابة الأطباء والعلاج الحر "مراجعة مؤهلاتها وتخصصها، حيث إنها تذكر أنها عظام وتخسيس وتغذية ومناعة وهشاشة وتجميل ونحت وأشياء لا علاقة لها ببعضها".

نشرت اليوتيوبر وطبيبة تجميل سمر العمريطي، مقطع فيديو تزعم فيه وجود واقعة إهمال داخل مستشفى السلام الدولي، تحدثت فيه عن عدم وجود الطبيب المختص بعمل رسم المخ لابنها داخل المستشفى، زاعمة أنه سافر إلى العين السخنة لقضاء إجازة العيد، وأن مفتاح غرفة رسم المخ بحوزته في ظل عدم تواجده.

حققت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، الواقعة عبر فريق تم تكليفه للوقوف على هذه الواقعة، وتبين أن المريض دخل المستشفى أمس الثلاثاء، الساعة الرابعة والربع فجرًا، وتمت مناظرته من قِبل الفريق الطبي في المستشفى والذي أوضح أن العمليات الحيوية بجسد ابنها تعمل بمعدل طبيعي ولم يظهر عليه أي آثار للتشنجات، وعلى الفور تم تحويله إلى قسم الرعاية المركزة تحت إشراف استشاري مخ وأعصاب والذي أوصى بحجز المريض تحت وحدة الرعاية مع الملاحظة، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين أن الفحوصات سليمة، كما أنه يعاني من نوبات إسهال وتم إعطاؤه العلاج اللازم، وبإبلاغ الدكتور أحمد جابر بنتائج الفحوصات تم التوجيه بخروج المريض من المستشفى إلى المنزل، وأوصى بضرورة المتابعة مع العيادات الخارجية وعمل رسم مخ وعرضه على استشاري المخ والأعصاب، وخرج المريض فجر يوم 4 مايو.

وتبين من التقرير أن المريض له تاريخ مرضي بتحويل مسار للمعدة وأنيميا واضطرابات بالهضم والامتصاص، وطبقًا لاستقرار الحالة وبيان أن الفحوصات سليمة، تقرر خروج المريض ومتابعته في العيادات الخارجية، وبالتالي لا يعد الأمر خاطئًا، وبمرور فريق طبي على غرفة رسم المخ تبين أنها غير مغلقة وتعمل وتبين وجود جهازي رسم مخ بالوحدة، وبفحص فاتورة المريض تبين المبلغ المرفوع من المريض 27 ألف جنيه، وإجمالي قيمة الفاتورة 22.393 ألف جنيه، وتم استرداد الباقي للمريض وهو 4606 جنيه.