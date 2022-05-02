الإثنين 02 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 تجار مخدرات وتنفيذ 4631 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية
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شنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

 وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها "كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة" بحوزة 7 متهمين، كما تنفيذ (4631) حكم قضائى متنوع.

مدير أمن القليوبية المواد المخدرة

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