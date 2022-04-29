بريطانيا: الجيش يشارك في تدريبات عسكرية مع الناتو

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن أمن أوروبا أصبح القضية الأكثر أهمية منذ أي وقت مضى؛ ولذلك التدريبات العسكرية التي تشارك فيها المملكة المتحدة في مايو مع الحلفاء والشركاء عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو إظهار للتضامن والقوة في واحدة من أكبر عمليات الانتشار المشتركة منذ الحرب الباردة.

وقال والاس - وفق ما جاء في بيان على موقع وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة - إنه من خلال العمل في جميع أنحاء أوروبا، سيقف الجيش البريطاني جنبًا إلى جنب مع الشركاء للجمع بين القدرات والقيم المشتركة ولتعزيز السلام والأمن.

وستشارك بريطانيا في التدريبات بنشر 72 دبابة تشالنجر 2 و12 مدفعية مجنزرة من طراز AS90 و120 عربة قتال مدرعة واريور في بلدان من فنلندا إلى مقدونيا الشمالية.

وسيجري حوالي 8000 جندي من الجيش البريطاني سلسلة من التدريبات المخطط لها في جميع أنحاء أوروبا هذا الصيف في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة.