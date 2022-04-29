الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: الجيش يشارك في تدريبات عسكرية مع الناتو

الناتو
الناتو

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن أمن أوروبا أصبح القضية الأكثر أهمية منذ أي وقت مضى؛ ولذلك التدريبات العسكرية التي تشارك فيها المملكة المتحدة في مايو مع الحلفاء والشركاء عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو إظهار للتضامن والقوة في واحدة من أكبر عمليات الانتشار المشتركة منذ الحرب الباردة.
وقال والاس - وفق ما جاء في بيان على موقع وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة - إنه من خلال العمل في جميع أنحاء أوروبا، سيقف الجيش البريطاني جنبًا إلى جنب مع الشركاء للجمع بين القدرات والقيم المشتركة ولتعزيز السلام والأمن.
وستشارك بريطانيا في التدريبات بنشر 72 دبابة تشالنجر 2 و12 مدفعية مجنزرة من طراز AS90 و120 عربة قتال مدرعة واريور في بلدان من فنلندا إلى مقدونيا الشمالية.
وسيجري حوالي 8000 جندي من الجيش البريطاني سلسلة من التدريبات المخطط لها في جميع أنحاء أوروبا هذا الصيف في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة.

لندن الحرب الباردة الناتو الدفاع البريطاني المملكة المتحدة تدريبات عسكرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

600 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى

الأوقاف: السماح باصطحاب الأطفال فى صلاة العيد وفتح المساجد قبلها بـ30 دقيقة

مكتوبة| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء والأقارب والمخطوبين

«غسل الأموال وتمويل الإرهاب» تحدّث قائمتها.. 7072 إرهابيًا

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسى بعد الإفراج عن عدد من المحبوسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والله لسه بدرى يا شهر الصيام

كريم فرغلى

المدهشون

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تراويح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

«الإيسيسكو» تدين اعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى

فلسطين: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم الزمانى على الواقع القائم بالأقصى

42 مصابًا فى اعتداء جديد من الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى