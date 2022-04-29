الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعدادات مكثفة بمصيف بلطيم لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

يستعد مصيف بلطيم لاستقبال أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتهيئة الشواطئ وتعليق لافتات إرشادية للمواطنين للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتكثيف حملات النظافة، والاهتمام بأعمال الإنقاذ.

كما تم تشكيل غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المترددين على المصيف طوال أيام الإجازة، وحلها، وتنظيم النوبتجيات داخل الوحدة المحلية وتوفير رغيف الخبز والسلع الغذائية ومراقبة الأسواق والمحلات وتكثيف النظافة والحملات المرورية لضبط المركبات غير المرخصة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وجرى وضع اللافتات الإرشادية والتوجيهية للمواطنين بمداخل جميع الشواطئ بالمدينة ووضع السلالم بجميع الشواطئ الخاصة لعمال الإنقاذ، للحفاظ على أرواح المواطنين، ووضع صناديق القمامة بجميع شواطئ المدينة للحفاظ على النظافة والمظهر الجمالي الحضاري للمدينة والحفاظ على مستوى النظافة والاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ووجه اللواء جمال نو الدين، وجه بسرعة الانتهاء من دهان الأرصفة وتزيين مداخل المدينة، وتوفير كل ما يحتاجه المصطافون، بالإضافة إلى تنظيم ورديات عمل عمال النظافة لتظهر المدينة بأبهى صورها.

وتابع اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ ،التطوير الجاري بمدينة مصيف بلطيم ، فتفقد مداخل المدينة وأعمال الرصف الجاري تنفيذها بمدخلي النرجس والامل، وبمناطق الزهراء والسلام والأمل وأعمال التجميل والتطوير بالجزيرة الوسطي بالسلام.

كما تفقد حفناوي، أعمال التوصيلات المنزلية الجاري توصيلها بمشروع الصرف الصحي، موجها بسرعة إنجاز الأعمال.

بلطيم العيد البحر شواطئ كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

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