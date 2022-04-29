الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا وأيرلندا تعربان عن دعمهما لسيادة أوكرانيا

جريدة الدستور

أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، في لقاء مع وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني في واشنطن، دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية في مواجهة الحرب الروسية.

وناقشا الجانبان - وفق بيان عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة - الحاجة إلى مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا وزيادة الضغط على الكرملين.

وناقش الطرفان دور أيرلندا المهم كعضو منتخب في مجلس الأمن الدولي وأولويات السياسة الخارجية المشتركة الأخرى.

واشنطن سيادة أوكرانيا أمريكا ايرلندا الولايات المتحدة

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