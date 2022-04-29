أمريكا وأيرلندا تعربان عن دعمهما لسيادة أوكرانيا

أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، في لقاء مع وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني في واشنطن، دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية في مواجهة الحرب الروسية.

وناقشا الجانبان - وفق بيان عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة - الحاجة إلى مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا وزيادة الضغط على الكرملين.

وناقش الطرفان دور أيرلندا المهم كعضو منتخب في مجلس الأمن الدولي وأولويات السياسة الخارجية المشتركة الأخرى.