للحفاظ على الدعم.. تموين الإسكندرية تشن حملات مكبرة على المخابز والأسواق

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تشديد الرقابة على المخابز و الأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام و ضبط الأسواق.

وبناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية وفريق العمل التابع له بحملات، والتى أسفرت عن تحرير ٢١ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ١٤ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٤ محاضر عدم إعلان عن أسعار الخبز السياحى لمخابز سياحية.

كما قامت إدارة تموين العجمى بحملات بنطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير عدد ١٨ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٧ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزة بحملات أسفرت عن تحرير ٢٣ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٢ محضرا لبقالين تموين مخالفين، و٨ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمخبز شامى بدون ترخيص.

وقامت إدارة تموين وسط بتحرير ١٨ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، ومحضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين عدم إعلان عن أسعار الخبز السياحى لمخابز سياحية، ومحضر لمنشأة دون ترخيص، و٦ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة باعدام مضبوطات.

كذلك قامت إدارة تموين شرق بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ٢٧ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، و١٢ محضر عدم حمل شهادات صحية، و ١١ محضر عدم اعلان عن أسعار بيع الخبز سياحى و الأفرنجى و السلع الغذائية، ومحضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وقد قامت إدارة تموين العامرية بتحرير ٢٥ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،

و محضر تصرف مخبز فى ١٥ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، و ٨ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و محضر عدم اعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

كما شنت إدارة تموين برج العرب حملات أسفرت عن تحرير ٩ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٣ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

كما قام المركز التموينى الشامل لحى غرب والجمرك بتحرير ١٢ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٨ محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.