الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 13 ألف طن دقيق محجوبة عن التداول بالأسواق في البحيرة

دقيق
دقيق

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين، في ضبط 13.775 طن "دقيق أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.

بدون ترخيص الاقتصاد المصرى وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية الرقابة على الأسواق مالك مخزن حجب السلع شرطة التموين

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