الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الأمريكى فى روسيا: لن نستسلم للابتزاز النووى

جون سوليفان
جون سوليفان

علق السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن عدم جواز شن حرب نووية.

وقال جون سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، "واشنطن لا تخطط للانخراط في مجادلات غير مسؤولة فيما يتعلق بالأسلحة النووية".

وأضاف سوليفان عندما طُلب منه التعليق على كلام وزير الخارجية الروسي قائلا: "لن نستسلم للابتزاز النووي، لكننا لن نتسامح مع قعقعة السيوف النووية والتوازن على شفا صراع نووي".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح مؤخرا، بأن مخاطر اندلاع حرب نووية الآن كبيرة جدا ولا يجب الاستهانة بها، إلا أن الكثيرين يضخمون هذا التهديد بشكل متعمد.

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس الخميس إن التصريحات الغربية حول التهديد النووي المزعوم الذي تشكله موسكو كاذبة. وبحسب زاخاروفا، فإن الغرب لا يكترث بما تقوله موسكو، معاني الكلمات مشوهة، وهو ما حدث في مقابلة الوزير الروسي.

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