«العائدون» الحلقة 27.. اشتباكات عنيفة بين ضباط المخابرات وتنظيم داعش

تضمنت الحلقة 27 من مسلسل "العائدون" اشتباكات عنيفة بين ضباط المخابرات وعلى رأسهم الضابط عمر "أمير كرارة" وبين قوات تنظيم داعش وعلى رأسهم والي التنظيم "سياف" الذي يقوم بدوره الفنان السوري أحمد الأحمد.

وانتهت الاشتباكات بقتل جميع جنود تنظيم داعش التي كانت بصحبة "سياف" وفراره هو دون أن تعلم قوات الأمن له أثرًا.

وكانت قد تناولت الحلقة السابقة 26 من مسلسل العائدون، محاولات علاء "ميدو عادل" للبحث عن وسيلة تواصل مع الضابط عمر "أمير كرارة" لإبلاغه بالعملية التي ستُنفّذ في اليوم التالي، الأمر الذي أثار شكوك أبو سفيان ومساعده.

ونجح “علاء” في سرقة “تليفون الثريا” من داخل خيمة مساعد رئيس التنظيم ويتصل بالضابط عمر ويُبلغه عن وجود “أبو سفيان” في مصر وتفاصيل العملية الإرهابية.

وانتهت الحلقة بإلقاء القبض على "علاء" خلال محادثته الهاتفية مع الضابط عمر، ليصاب الضابط عمر بالإحباط بعد اكتشاف أمر عميله السري.

العائدون

ويعرض مسلسل «العائدون» حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

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