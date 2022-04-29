العائدون الحلقة 27| سياف يقتل مساعده ليتمكن من الهروب في الصحراء الغربية

يواصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل» في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وفي الحلقة الـ 27 من العائدون ، هرب سياف "أحمد الأحمد" ويقتل مساعده قبل الهروب في الصحراء الغربية بعد تصدى الأمن له، وقد هجم الأمن المصري على وكر تجمع داعش الذي يقوده سياف بقيادة الضابط عمر الحسيني " أمير كرارة" وكان ضمن أهدافهم الأساسية تحرير علاء "ميدو عادل " قبل أن يلحق بـ "أبو مصعب" الذي حرقته داعش حيًا بعد أن كشفت أنه على علاقة بالأمن المصري.

وقد تناولت الحلقة الـ 26 بعض الأحداث أبرزها:

- يراقب "نبيل" محمود عبد المغني و"نادين" أمينة خليل و"عمر" أمير كرارة، 5 سياف يهرب ويقتل مساعده قبل الهروب فى الصحراء الغربية بعد تصدى الأمن لهم سياف يهرب ويقتل مساعده قبل الهروب فى الصحراء الغربية بعد تصدى الأمن لهمسيارات، اختفت منهم واحدة.

- وتصلهم معلومات بأن الـ5 سيارات خرجوا باسم شخص يدعى "أيمن" مسئول التمويلات في التنظيمات الإرهابية.

- يسعى "نبيل" محمود عبد المغني للتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية لتحديد مكان السيارة التي اختفت، باعتبارها بداية خيط الوصول للمعلومات.

- يخطط "سياف" أحمد الأحمد لعملية خطيرة داخل مصر.

- يخطط "سياف" لقتل الأجانب في مصر وضرب السياحة "قتل الأجانب وضرب السياحة، تفتح عليهم أبواب جهنم مع الدول الأجنبية".

- يشك "سياف" أحمد الأحمد في "علاء" محمد عادل، ويطلب مراقبته.

- تكتشف "نادين" أمينة خليل ثلاث مخازن بقرب المزراع في الصحراء، وترسل أماكنهم لـ "عمر" أمير كرارة.

- يبلغ "علاء" محمد عادل "عمر" أمير كرارة بأنه متواجد في مصر رفقة "سياف" أحمد الأحمد، لكنه لا يعلم مكان تواجده تحديد "أنا عارف إني في مصر، فين بالظبط مش عارف، متهيألي على حدود ليبيا، سياف موجود، ومعانا حوالي 20 راجل، والمفروض عندنا عملية هننفذها بكرة الصبح، أنا تعبت أوي علشان أوصلك، معرفش هي إيه العملية، على ما أظن استهداف السياح، المفروض هتتنفذ في الساعات اللي جاية".

- يكتشف "سياف" أحمد الأحمد "علاء" محمد عادل أثناء مكالمته عبر جهاز التواصل مع "عمر" أمير كرارة وينتزع منه الجهاز "للأسف مش سامعك يا عمر بيه، تحب نقوله حاجة"

مسلسل "العائدون"

يعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية