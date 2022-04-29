الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مؤسسة حياة كريمة تنظم حفل إفطار خيرى فى 9 محافظات

افطار حياة كريمة
افطار حياة كريمة

نظمت مؤسسة حياة كريمة، اليوم، حفل إفطار خيري تحت شعار "لمة العيلة" في تسع محافظات مختلفة من محافظات الجمهورية، هي (الفيوم، المنيا، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، قنا، أسوان، المنوفية، الشرقية).

واستطاعت فرق الرصد الميداني علي مدار الأيام الماضية تجهيز كافة الاستعدادات علي الأرض بمختلف المحافظات لإفطار ما يقرب من ٢٥٠٠ فرد من الأهالي الأكثر استحقاقًا.

ويأتي ذلك في إطار إيمان مؤسسة "حياة كريمة" بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة، وإدخال السرور على المواطنين خلال شهر رمضان المعظم.

محافظات الجمهورية على المواطنين استعداد الدور المجتمعي إدخال السرور الفئات الأولى بالرعاية مؤسس

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