مؤسسة حياة كريمة تنظم حفل إفطار خيرى فى 9 محافظات

نظمت مؤسسة حياة كريمة، اليوم، حفل إفطار خيري تحت شعار "لمة العيلة" في تسع محافظات مختلفة من محافظات الجمهورية، هي (الفيوم، المنيا، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، قنا، أسوان، المنوفية، الشرقية).

واستطاعت فرق الرصد الميداني علي مدار الأيام الماضية تجهيز كافة الاستعدادات علي الأرض بمختلف المحافظات لإفطار ما يقرب من ٢٥٠٠ فرد من الأهالي الأكثر استحقاقًا.

ويأتي ذلك في إطار إيمان مؤسسة "حياة كريمة" بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة، وإدخال السرور على المواطنين خلال شهر رمضان المعظم.