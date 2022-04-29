بعد اختياره كرئيس لجنة تحكيم بمهرجان كان الدولي.. أبرز أعمال المخرج يسري نصر الله

قررت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي تولي المخرج يسري نصر الله رئاسة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في دورته الـ 75، والمقرر انطلاقه يوم 17 وحتى 28 من شهر مايو المقبل.

ويرصد الدستور خلال السطور التالية أبرز أعمال المخرج يسري نصر الله بعد توليه مهام رئيس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان كان الدولي.

الماء والخضرة والوجه الحسن

يعتبر فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن آخر أعمال المخرج يسري نصر الله وعُرض عام 2016، من بطولة الفنانة ليلى علوي والفنان باسم سمرة والشرنوبي ومنة شلبي، وشارك “يسري” في الكتابة بجانب إخراجه.

وتدور قصته حول يحيى يعمل مع أبنائه رفعت وجلال في مجال طبخ الأطعمة للمناسبات، ومن المقرر أن يتزوج رفعت قريبًا من كريمة قريبته من جهة الأب، لكن كل منهما في الحقيقة يحب شخص آخر، حيث يحب رفعت شادية التي عادت لتوها من الإمارات العربية المتحدة، وتبادله الحب لكنها تخاف من فرق السن والفرق الطبقي، وتحاول كريمة أن تجد طريقة للتصريح بحبها لجلال خلال إحدى حفلات الزفاف الريفية التي يعمل يحيى وأولاده فيها.

إسكندرية كمان وكمان

كما شارك يسري نصر الله في كتابة فيلم إسكندرية كمان وكمان، والفيلم إنتاج عام 1990 من إخراج يوسف شاهين وبطولة حسين فهمي ويسرا وعمرو عبد الجليل ويروي الفيلم الجزء الثالث من سيرة يوسف شاهين بعد فيلمه إسكندرية ليه؟ 1979، وحدوتة مصرية 1982.

ويتحدث الفيلم عن علاقة يوسف شاهين بـ الممثل محسن محي الدين الذي يقوم بدوره عمرو عبد الجليل والتي كانت قد سببت لشاهين ألماً كبيراً، وتتقاطع هذه العلاقة مع اعتصام الفنانين الشهير في الثمانينات في نقابة الفنانين لاعتراضهم على القمع الممارس عليهم من السلطة ورفضهم لقانون الفنانين القامع لحريتهم في اختيار نقيبهم.

احكي يا شهرزاد

فيما صدر الفيلم عام 2009 وحقق نجاح كبير وقتها وحصد إيرادات عالية وكان من تأليف وحيد حامد، وبطولة منى زكي بمشاركة نخبة من الفنانين.

يتناول الفيلم عدد من القصص لنساء يخضعن لحالة من القهر النفسي أو الجنسي أو الاجتماعي التي تعبر عن حالة من التناقض أو الازدواجية في المجتمع. وتدور القصة حول مذيعة تلفزيونية مهتمة بقضايا المرأة (منى زكي) التي يشب بينها وبين زوجها خلافات كثيرة نظرا للقضايا التي تطرحها، وفيما زوجها ينتظر نقلة في حياته لتولي منصب رئيس تحرير لجريدة قومية حيث يقوم بالتدخل في عملها ويطالبها بتغيير نوعية الموضوعات التي تقدمها لأنها تزعجه في عمله وتؤثر في ترقيته، مما يجعلها تحاول ارضائه، إلا أنها تفشل في أن تقدم نوع مختلف من الموضوعات التي تحتاج إلى تحقيقات واختيار موضوعات معينة بعناية تامة فتحدث العديد من الاختلافات بينهما.