الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد اختياره كرئيس لجنة تحكيم بمهرجان كان الدولي.. أبرز أعمال المخرج يسري نصر الله

يسري نصر الله
يسري نصر الله

قررت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي تولي المخرج يسري نصر الله رئاسة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في دورته الـ 75، والمقرر انطلاقه يوم 17 وحتى 28 من شهر مايو المقبل.

ويرصد الدستور خلال السطور التالية أبرز أعمال المخرج يسري نصر الله بعد توليه مهام رئيس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان كان الدولي.

 

الماء والخضرة والوجه الحسن

 

يعتبر فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن آخر أعمال المخرج يسري نصر الله وعُرض عام 2016، من بطولة الفنانة ليلى علوي والفنان باسم سمرة والشرنوبي ومنة شلبي، وشارك “يسري” في الكتابة بجانب إخراجه.

 

وتدور قصته حول يحيى يعمل مع أبنائه رفعت وجلال في مجال طبخ الأطعمة للمناسبات، ومن المقرر أن يتزوج رفعت قريبًا من كريمة قريبته من جهة الأب، لكن كل منهما في الحقيقة يحب شخص آخر، حيث يحب رفعت شادية التي عادت لتوها من الإمارات العربية المتحدة، وتبادله الحب لكنها تخاف من فرق السن والفرق الطبقي، وتحاول كريمة أن تجد طريقة للتصريح بحبها لجلال خلال إحدى حفلات الزفاف الريفية التي يعمل يحيى وأولاده فيها.

 

إسكندرية كمان وكمان 

 

كما شارك يسري نصر الله في كتابة فيلم إسكندرية كمان وكمان، والفيلم إنتاج عام  1990 من إخراج يوسف شاهين وبطولة حسين فهمي ويسرا وعمرو عبد الجليل ويروي الفيلم الجزء الثالث من سيرة يوسف شاهين بعد فيلمه إسكندرية ليه؟ 1979، وحدوتة مصرية 1982.

ويتحدث الفيلم عن علاقة يوسف شاهين بـ الممثل محسن محي الدين الذي يقوم بدوره عمرو عبد الجليل والتي كانت قد سببت لشاهين ألماً كبيراً، وتتقاطع هذه العلاقة مع اعتصام الفنانين الشهير في الثمانينات في نقابة الفنانين لاعتراضهم على القمع الممارس عليهم من السلطة ورفضهم لقانون الفنانين القامع لحريتهم في اختيار نقيبهم.

 

احكي يا شهرزاد

 

فيما صدر الفيلم عام 2009 وحقق نجاح كبير وقتها وحصد إيرادات عالية وكان من تأليف وحيد حامد، وبطولة منى زكي  بمشاركة نخبة من الفنانين.

يتناول الفيلم عدد من القصص لنساء يخضعن لحالة من القهر النفسي أو الجنسي أو الاجتماعي التي تعبر عن حالة من التناقض أو الازدواجية في المجتمع. وتدور القصة حول مذيعة تلفزيونية مهتمة بقضايا المرأة (منى زكي) التي يشب بينها وبين زوجها خلافات كثيرة نظرا للقضايا التي تطرحها، وفيما زوجها ينتظر نقلة في حياته لتولي منصب رئيس تحرير لجريدة قومية حيث يقوم بالتدخل في عملها ويطالبها بتغيير نوعية الموضوعات التي تقدمها لأنها تزعجه في عمله وتؤثر في ترقيته، مما يجعلها تحاول ارضائه، إلا أنها تفشل في أن تقدم نوع مختلف من الموضوعات التي تحتاج إلى تحقيقات واختيار موضوعات معينة بعناية تامة فتحدث العديد من الاختلافات بينهما.

مهرجان كان المخرج يسري نصر الله يسري نصر الله لجنة تحكيم المخرج مهرجان

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

ولى العهد السعودى يستقبل الرئيس التركى أردوغان فى جدة

طارق فهمى لـ«الدستور»: زيارة أردوغان للسعودية ستغير موقف تركيا تجاه المنطقة العربية

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

نافيًا تصريحه لـ«الجزيرة».. طارق العوضى لـ«الدستور»: «تصرف غير مهنى»

خيرت الشاطر.. تفكير شيطاني يقود رجل «الإخوان» القوي للحكم بأي ثمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟