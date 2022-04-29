الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تدشين أكبر احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم وأوائل الطلبة ببنى سويف (فيديو)

الاحتفالية
الاحتفالية

شهد المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام زعيم الأغلبية، احتفالية حزب مستقبل وطن ببني سويف بليلة القدر، والتي أقيمت بمسرح جامعة بني سويف، مساء الخميس، بحضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والنائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب ببني سويف. 

وشملت الإاحتفالية تكريم 34 حافظًا للقران الكريم والمدارس الفائزة بمسابقة أوائل الطلبة و3 مدارس في المراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية.

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واستهل الحفل بعزف السلام الجمهوري وتلاوة القرآن الكريم للطالب نادي سعد جابر الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية لحفظ القران الكريم فئة ذوي الهمم، والتي أجرتها وزارة الأوقاف، والمركز الثاني بمسابقة دبي الدولية لحفظ القران الكريم، والذي كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، ثم فقرة التواشيح والابتهالات الدينية، وفقرة احتفالية لكورال الجامعة.

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حضر الاحتفالية بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والنواب على بدر، ومنى عبد الله، وميرفت ميشيل، وطه أبو الناظر، ونادر نسيم، وحنان سليمان، وسامي توفيق ومحمد رجب  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظات شمال الصعيد، وعدد من القيادات الحزبية بمحافظة بنى سويف، والصحفيين والإعلاميين.

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ورحب النائب حسام العمدة بالمهندس أشرف رشاد وجميع الحاضرين قائلًا: "نحن في أيام مباركة سعيدة توافقت فيها أعيادنا القبطية والإسلامية وتحرير سيناء، في ظل أزمة اقتصادية عالمية، جاءت بعد جارحة كورونا، وهنا يجب أن نثمن ونقدر ونشكر دور القيادة السياسية الحكيم في التعامل مع تلك الأزمات والعبور بالبلاد لبر الأمان.

واستمع الحضور إلى عدد من الأناشيد الدينية من المنشدين، وفريق كورال جامعة بنى سويف، حيث قدموا أداء أعجب الحضور.

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بث مباشر:

بني سويف مستقبل وطن جامعة بني سويف اشرف رشاد مجلسي النواب والشيوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

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