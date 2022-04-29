عودة الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ ب4 طائرات أسبوعية

قال رامي رزق الله رئيس لجنة التسويق السياحي بمدينة شرم الشيخ إن السوق الروسي بدأ في العودة من جديد إلى مدينة شرم الشيخ بعد اشتعال الأزمة السياسية بين روسيا وأوكرانيا والتي تسبب على إثرها اجلاء السائحين الروس والأوكران من شرم الشيخ.

وأضاف رزق الله فى تصريحات خاصة للدستور أن هناك 4 طائرات أسبوعيا يستقبلهم مطار شرم الشيخ الدولي قادمة من موسكو مباشرة على شرم الشيخ، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة تشهد المزيد من الرحلات الروسية على شرم الشيخ أما بالنسبة للوضع للسوق الأوكراني فمن الممكن أن يعودوا مرة أخرى ولكن ليس عبر أوكرانيا ولكن من خلال الدول التي تهاجروا إليها كبولندا والتشيك وغيرها من الدول التي استقبلت الأوكران نتيجة تداعيات الأزمة السياسية.

وأشار رزق الله إلى أن مدينة شرم الشيخ تشهد حاليا تدفقات سياحية من دول إيطاليا وانجلترا ولكن ليس بأعداد كبيرة، كما أن هناك حراك سياحي من دول بولندا ورومانيا وصربيا، مشدداً على ضرورة فتح أسواق جديدة للسياحة المصرية والتوجة نحو الأسواق الأوروبية وعدم الاعتماد على الأسواق الرئيسية فقط والتوجه نحو الأسواق العربية والأسواق التي يتمتع مواطنيها بالاعلى انفاقا لتعويض ركوض الاسواق التى تضخ اعداد سياحية كبيرة و التوجة نحو سياسة الكيف وليس سياسة الكم وحدها وخاصة أن سياسة الكييف تساند الاقتصاد المصرى وترفع من حجم الايرادات السياحية وهذا الذى لابد من التفكير فيه فى الوقت الحال .

يشار الى أن وزارة السياحة والاثار بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة تسعى إلى تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء.

ياتى ذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP 27 " الذى ستضيفة مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل .