سفيرنا لدى الخرطوم يناقش جهود الربط الكهربائى بين مصر والسودان

التقى السفير حسام عيسى، سفير مصر في الخرطوم، المهندس محمد عبدالله محمود وزير الطاقة والنفط السوداني، حيث تم التشاور حول كافة المستجدات الخاصة بالتعاون البناء بين البلدين في قطاع الطاقة.

واستعرض سفير مصر الجهود التنفيذية لتطوير خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان، والتي بدأت هذا الأسبوع بوصول الشحنة الأولى من معدات وتجهيزات سيتم استخدامها لرفع كفاءة الشبكة السودانية، وزيادة كفاءتها لاستقبال كهرباء من مصر تصل إلى 300 ميجاوات.

يأتي ذلك في إطار دعم مصر لتطوير البنية التحتية للسودان بقطاع الكهرباء، وبصورة تنعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطن السوداني.

من جانبه، أشاد الوزير السوداني بمسار علاقات التعاون بين الجانبين، مثمنًا أوجه الدعم المصري المستمر للارتقاء بقطاع الطاقة في السودان.

وأبرز الوزير السوداني الأهمية الاستراتيجية لمشروع الربط الكهربائي، والذى سيسهم فى تعزيز التعاون بين البلدين.

ولفت لمحورية الجهود الجارية لتطوير ورفع كفاءة الشبكة السودانية، وبما يسهم في زيادة حجم الكهرباء الواردة من مصر، وهو الأمر الذي سيكون له صدى إيجابي على كافة المجالات.