الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفيرنا لدى الخرطوم يناقش جهود الربط الكهربائى بين مصر والسودان

سفير مصر ووزير الطاقة
سفير مصر ووزير الطاقة السوداني

التقى السفير حسام عيسى، سفير مصر في الخرطوم، المهندس محمد عبدالله محمود وزير الطاقة والنفط السوداني، حيث تم التشاور حول كافة المستجدات الخاصة بالتعاون البناء بين البلدين في قطاع الطاقة.

واستعرض سفير مصر الجهود التنفيذية لتطوير خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان، والتي بدأت هذا الأسبوع بوصول الشحنة الأولى من معدات وتجهيزات سيتم استخدامها لرفع كفاءة الشبكة السودانية، وزيادة كفاءتها لاستقبال كهرباء من مصر تصل إلى 300 ميجاوات.

يأتي ذلك في إطار دعم مصر لتطوير البنية التحتية للسودان بقطاع الكهرباء، وبصورة تنعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطن السوداني.

من جانبه، أشاد الوزير السوداني بمسار علاقات التعاون بين الجانبين، مثمنًا أوجه الدعم المصري المستمر للارتقاء بقطاع الطاقة في السودان.

وأبرز الوزير السوداني الأهمية الاستراتيجية لمشروع الربط الكهربائي، والذى سيسهم فى تعزيز التعاون بين البلدين.

ولفت لمحورية الجهود الجارية لتطوير ورفع كفاءة الشبكة السودانية، وبما يسهم في زيادة حجم الكهرباء الواردة من مصر، وهو الأمر الذي سيكون له صدى إيجابي على كافة المجالات.

مصر السودان سفير مصر الربط الكهربائي البنية التحتية دعم مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

تأكيدا لـ«الدستور».. الجريدة الرسمية تنشر حكم إدراج حمزة زوبع و16 متهما على قوائم الإرهاب

«العاقل هو من يتعظ بغيره».. قصة جملة أغضبت مرسى من الشيخ الطبلاوى (خاص)

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

محمد عبدالمنعم صالح نصر رئيساً لشركة «إيثيدكو»

أحمد عبدالعاطى.. «بوسطجى مكتب الإرشاد» فى قصر مرسى

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟