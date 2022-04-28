محافظ البحيرة يفتتح معرض «العيد فرحتنا» لعرض وبيع ملابس ومصنوعات جلدية

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، معرض "العيد فرحتنا" والمقام بسينما النصر الصيفى بدمنهور، ويضم المعرض عدد ١٤ جناحا لعرض وبيع مختلف أنواع الملابس والأحذية والمصنوعات الجلدية والمفروشات بالأسعار التنافسية، والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق، بمشاركة من مستفيدي مبادرات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكذا منتجات خريجي التعليم الفنى المزدوج ومستفيدي المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" وعدد من الشركات والمصانع.

هذا وقد قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتفقد أجنحة المعرض الذي تضمن مختلف المنتجات من ملابس متنوعة، للأطفال والرجال والسيدات بالإضافة إلى المصنوعات الجلدية (أحذية - حقائب)، وتشكيلة من المفروشات والمنسوجات المنزلية، مؤكداً أن جميع الأسعار بالمعرض مخفضة واقتصادية وفي متناول الجميع.

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه جاري التوسع وافتتاح معارض مماثلة بالمدن والمراكز لتعمل جنباً إلى جنب مع معارض "أهلاً رمضان" التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية بكافة مدن ومراكز المحافظة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار، موكدا أنه تم التوجيه باستمرار عمل تلك المعارض حتى أول أيام عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين والتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، مع مراعاة أن تكون الاسعار أقل من الأسعار خارج تلك المعارض.

حضر الافتتاح الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام، اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، كامل غطاس - رئيس مركز ومدينة دمنهور، وعدد من القيادات التنفيذية.