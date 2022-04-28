الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يكرم الطالب الفائز في مسابقة القرآن الكريم

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، الطالب نادي سعد جابر إسماعيل، ابن مركز سمسطا، وذلك بعد تكريمه كأحد النماذج المشرفة من الفائزين في المسابقة 28 لحفظ القرآن الكريم، خلال احتفالية ليلة القدر التي نظمتها وزارة الأوقاف، وفي حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال استقباله "بمكتبه "للطالب المقيد بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون، وبحضور الدكتور عبدالرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، حيث أهدى المحافظ الطالب درع المحافظة "تقديرا له"، معربا عن سعادته البالغة لتكريم ابن سمسطا، والذى تمكن من حفظ القرآن الكريم وبالقرآت السبع، ولم تمنعه إعاقته البصرية من حفظ كتاب الله واتقانه وإكمال مسيرته التعليمية بجامعة الأزهر العريقة، فهو نموذج مشرف من ذوي الهمم يستحق كل التقدير والرعاية والاهتمام.

فيما أعرب الطالب عن تقديره للمحافظ، د. محمد هاني غنيم، لحرصه على لقائه وتهنئته وتكريمه بعد الفوز في المسابقة، مشيرا إلى أنه يشعر  بفضل كبير من المولى عزوجل، موضحا أن الهدف الأسمى والجائزة الكبرى هو توفيق الله ونعمته بأن يسر له حفظ كتابه واتقانه، وأن يتم تكريمه مرتين في أقل من يومين، يمثل دافعا قويا لتحقيق حلمه بأن يصبح داعية إسلامي، لنشر تعليم الدين السمحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين.

يذكر أن الطالب نادي سعد جابر إسماعيل "كفيف" مقيم بشارع الحرية بمدينة سمسطا، كان قد تم تكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره احتفالية ليلة القدر التى نظمتها وزارة الأوقاف.

وزارة الأوقاف بني سويف رئيس الجمهورية مسابقة القرآن الكريم الدكتور محمد هاني غنيم احتفالية ليلة القدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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