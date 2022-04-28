توزيع 28 طن لحوم و30 ألف شنطة مواد تموينية على المستحقين بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بجهود وزارة الأوقاف وتعاونها المثمر مع المحافظة في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام وتوفير اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين الأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والمراكز وكذلك دعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وقال الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف، إنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه صكوك الإطعام وشنط السلع التموينية إليها مشيراً إلى أنه خلال شهر رمضان المبارك تم توزيع 28 طن من لحوم صكوك الإطعام و30 ألف شنطة سلع تموينية على المستحقين من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة في مختلف القرى والمراكز على مستوى المحافظة طبقا لقواعد بيانات المستحقين من محدودي الدخل والأيتام والأرامل وذوي الهمم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن مشروع "صكوك الإطعام" وشنط السلع التموينية جاءا لخدمة المجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً ليحيوا حياة كريمة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي للوقف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه المساعدات إليها والاستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

وفى سياق متصل، أكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

وأوضح سيد رجب، مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أنه تنفيذًا لتعليمات اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان واستكمالًا لتنفيذ مبادرة (إطعام الطعام) والتي تستهدف إمداد 7 ألاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية باللحوم والمواد الغذائية اللازمة.