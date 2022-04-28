شاكر يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء
أصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء القرار رقم 83 لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي:
- المهندسة صباح محمد عبد اللطيف مشالى رئيساً لمجلس الإدارة.
-المهندس جمال عبد الناصر بدر عضواً متفرغاً للمنطقة الشمالية.
- المهندس صلاح عز إسماعيل عضواً متفرغاً للمنطقة الجنوبية.
- المهندس خالد عبد الكريم حسن عضواً متفرغاً للدراسات والتصميمات.
- المحاسب هاني محمد اسماعيل المهندس / خالد عبد الكريم حسن متفرغاً للشئون المالية والإدارية.
- المهندس / أحمد رأفت مغازى عضوا من ذوى الخبرة.
- الأستاذ دكتور / سالم محمود الخضرى عضوا من ذوى الخبرة.
- الاستاذ دكتور / رباح يوسف على عضوا من ذوى الخبرة.
- المهندسة / صوفى لبيب بسطا عضوا من ذوى الخبرة.
-المحاسبة / نشوى حسنى بدير عضوا من ذوى الخبرة.
- الأستاذ / احمد سمير عبد اللطيف عضواً ممثلاً لوزارة المالية .
- الأستاذ / السيد حسن محمد جمعة عضواً ممثلاً عن العاملين.