محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتشكيل غرف عمليات فرعية من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالوحدات المحلية والمديريات والشركات لمتابعة انتظام العمل مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما يطرأ من أحداث خلال فترة الأعياد، مشددا على ضرورة مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والأسماك المملحة والرنجة والفسيخ المعروضة بها لضمان سلامة المواطنين.

كما وجه محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارة الشركات ومديرى مديريات الأوقاف والتموين والمرور ومرفقى الإسعاف والحماية المدنية ومديرى مشروعات المواقف والنقل الداخلي بالمحافظة بضرورة:-الالتزام بالقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن فتح جميع المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة أمام المصلين في صلاة التهجد بدءا من ليلة السابع والعشرين حتى نهاية الشهر الكريم، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة وعادلة أقل من مثيلاتها بالقطاع الخاص وحتى إجازة عيد الفطر المبارك مع تكثيف الحملات على الأسواق بكافة مدن ومراكز وأحياء وقرى المحافظة ومراجعة الأسعار واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين سواء زيادة أسعار أو إمتناع عن بيع السلع،و قيام الطب البيطري بمواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم التأكد من توافر كافة السلع التموينية والسلع البترولية وخاصة المواد البترولية مع الإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، واستمرار تنظيم معارض للسلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك المتمثلة في "ملابس - أقمشة - أحذية" مع حشد أكبر عدد من العارضين لتلبية احتياجات المواطنين ضمن مبادرة " العيد فرحتنا".

كما وجه اللواء هشام آمنة بتشكيل فرق لمتابعة توريد القمح المحلي بالمواقع التخزينية خلال إجازة عيد الفطر المبارك والعرض بتقرير تفصيلي أولا بأول حول نسب التوريد والكميات الموردة وكافة أعمال فرز واستلام الأقماح المحلية، ورفع درجة الاستعداد القصوى لعمل كافة أطقم رصد التعديات علي الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات في المهد طوال إجازة عيد الفطر واعتبار منع التعديات علي الأراضي الزراعية أولوية أولي ومسئولية كل رئيس مدينة في نطاق الوحدة المحلية رئاسته.

وقیام مشروعات المواقف والنقل الداخلي بالمحافظة بمتابعة حركة المركبات وانتظام حركة وخطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانة المركبات وصلاحيتها وانتظام العمل وفقاً لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة إلى المحافظات الأخرى، وتشکیل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء.

وتم التأكيد على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات والتأكد من وجود الأطباء في مواقعهم ومناوباتهم، والتنبيه على الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة، وتشديد الرقابة على المعديات بنطاق المحافظة وإيقاف المخالف منها والتشديد على أن لا تقوم المعديات بالتحويل الزائد للأفراد وتعيين خدمة إشراف يومية، مع تواجد رؤساء وعناصر أجهزة النظافة في مواقعهم لمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع وتجهيز الحدائق والأماكن العامة والتعامل فورا مع أية تجمعات للمخلفات ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين لمنع أي تكدس مروري والحد من الاختناقات المرورية وحوادث الطرق داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية والطريق الدولي الساحلى والمحور، وتشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والخاصة والتأكد من القيام بصيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها للحفاظ على سلامتهم.