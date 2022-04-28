الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 23 مخبزًا لبيع خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وقرب عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجاري، وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 23 مخبز بمراكز دمنهور، وكفر الدوار وادكو، وذلك لبيعها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تحرير محاضر عدم نظافة أدوات العجين، والتوقف عن الإنتاج دون عذر قهري.

كما تم ضبط كميات من حصص الدقيق المدعم قبل بيعها بشكل غير قانوني في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وأشرف على الحملات الرقابية، مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين، والعميد وجدي الصيرفي، مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمي، مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه، وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددًا على ضرورة التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

مديرية التموين البحيرة حملات مكثفة الاسواق المخابز شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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