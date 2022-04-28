الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأوكراني: الهجمات التي تشنها روسيا على شرق البلاد زادت حدتها اليوم

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال الجيش الأوكراني إن حدة الهجمات التي تشنها روسيا على الجزء الشرقي من أوكرانيا، زادت اليوم الخميس، حيث حذرت الحكومة من وجود تحركات من جانب روسيا والقوات الموالية لها على الحدود مع مولدوفا.

وبحسب هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، فقد زادت القوات الروسية من وتيرة هجماتها في شرق أوكرانيا بشكل كبير.

وكتبت على صفحتها على موقع فيسبوك، إن "موسكو تقوم أيضا بحشد قوات إضافية بالقرب من مدينة "إيزيوم"، لغرض واضح يتمثل في محاصرة القوات الأوكرانية في الشرق".

جدير بالذكر أنه منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، تم تركيز جزء كبير من العمليات القتالية في منطقتي لوهانسك ودونيتسك اللتين يسيطر عليهما الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا بصورة جزئية. 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال قبل شن الغزو بوقت قصير إنه اعترف باستقلال المنطقتين عن كييف.

الجيش الأوكراني حصيلة ضحايا الجيش الاوكراني دعم الجيش الاوكراني ​أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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