مصرع شخص فى انقلاب سيارته من أعلى كوبرى بالقليوبية

لقى شخص مصرعه إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبرى 4.5 بترعة الإسماعيلية دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وانتشلت قوات الحماية المدنية السيارة من الترعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمدير أمن القليوبية، قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري 4.5 بترعة الإسماعيلية دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري 4.5 بترعة الإسماعيلية دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وأسفر الحادث عن وفاة السائق 50 سنة، مقيم المطرية القاهرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري من انتشال السيارة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.