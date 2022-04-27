الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدون يابانى ينشر فيديو ترويجيًا عن الأكل المصرى.. المشاهدات وصلت لـ250 ألفًا فى 24 ساعة

لقطة من الفيلم الترويجى
لقطة من الفيلم الترويجى

نشر مدون ياباني فيلمًا ترويجيًا عن الأكل في مصر، عبر صفحته على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والتى يصل فيها عدد المشاركين إلى نحو أكثر مليون مشترك وتحمل اسم «bohemian kitchen»، والتى يعرض من خلالها أفلامًا وفيديوهات متنوعة عن المطبخ والأكلات التراثية والتقليدية في دول العالم.

وقد تم تصوير هذا الفيلم في مصر قبل شهر رمضان المبارك، وحصد الفيديو على ما يقرب من 250 ألف مشاهدة عبر موقع المدونة الخاصة به عبر «يوتيوب» خلال يوم واحد من نشره.

وأكد خلال الفيديو: مصر من أكبر الدول بالشرق الأوسط وسنكشف من خلال هذا الفيديو طعام الشارع المصرى الأصيل في القاهرة كما استعرض خلال الفيديو مقتطفات من زياراته إلى منطقة الأهرامات، وبدأ الأكلات بزياراته لمحل كشرى شهير بمنطقة وسط البلد كما تذوق أم على، وكذا زيارة أحد مطاعم الكبدة الشهيرة وتذوق الملوخية، كما استعرض طريقة عمل الحواوشي المصري، بينما زار أحد المحلات التى تقدم ما يعرف بـ«حلويات اللحوم» من بينها الممبار ولحمة الراس.

كما نشر المدون اليابانى خلال الفيديو الترويجى عن الأكلات بالقاهرة والتى تصل مدته إلى نصف الساعة، طريقة عمل الفطائر المصرية، والحلويات المصرية، ومن بينها الأرز باللبن.

يشار إلى أن سياحة الطعام من الأنماط السياحية الجاذبة إلى السائحين، حيث إن كل دولة بالعالم لها المطبخ الخاص بها ويهتم بالتعرف على مطبخ كل دولة من ناحية التعرف على ثقافة البلد التى يزورها ويتميز المطبخ المصرى بالعديد من المأكولات الشهية التى تنفرد بها على مستوى العالم، وتحاول العديد من دول تقليد المأكولات المصرية، لتفردها وتميزها عن باقى بلدان العالم والتي يأتى إليها السائحون من أجلها.

المدونيين اليابانيين الأكل في مصر bohemian kitchen الأكلات التراثية محل كشري الحواوشي سياحة الطعام

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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