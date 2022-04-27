الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة قتل مواطن في شبرا الخيمة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة عاملا بالسجن المشدد 7 سنوات على خلفية اتهامه بقتل مواطن من غير سبق إصرار أو ترصد، في القضية رقم 8643 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4456 لسنة 2021 كلي جنوب بنها.

كانت نيابة جنوب بنها الكلية أحالت المتهم "ح. ع"، 54 عاماً، عامل، إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 30 مارس 2021 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قام بضرب المجني عليه "ر. ز" عمداً بأن سدد إليه المتهم ضربة مستخدماً سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" موضوع الاتهام الثاني، محدثاً إصابة التي أودت بحياته ولكنه لم يقصد قتله إلا أن الضرب أفضى إلى الموت.

وتبين من التحقيقات في الواقعة أن المجني عليه توجه لفض مشاجرة بين نجله والمتهم إلا أن الأخير تعدى عليه بالضرب بمطواة فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وتوصلت تحريات  المقدم حازم رضا - رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة إلى صحة الواقعة وتمكن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وحرر محضر بالواقعة وبإحالته إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات شبرا الخيمة عامل السجن المشدد قتل مواطن

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