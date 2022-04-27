الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عامل سرق خزينة شركة في الساحل للمحاكمة

متهم
متهم

قررت نيابة الساحل، اليوم الأربعاء، إحالة عامل للمحاكمة أمام محكمة الجنح؛ بتهمة سرقة خزينة شركة كان يعمل بها.

كان تبلغ لقسم شرطة الساحل من صاحب شركة باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالشركة وسرقة مبلغ مالي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بمخزن بذات الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة قام بالاستيلاء على نسخة من مفاتيح الشركة بأسلوب "المغافلة" من أحد العاملين بالشركة "دون علمه" وعقب ذلك توجه للشركة بعد انصراف جميع العاملين بها.

وتمكن من الدخول باستخدام نسخة المفاتيح حيازته وقام بكسر الخزينة الحديدية وسرقة المبلغ المالي، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي بمسكنه.

وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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