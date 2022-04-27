الجيش الأوكراني تقر بفقدان العديد من البلدات والقرى شرق البلاد

أقرت القوات المسلحة الأوكرانية، بفقدان العديد من البلدات والقرى في المناطق الشرقية مع تكثيف روسيا لهجومها البري.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن متحدث باسم الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، قوله "إن القتال العنيف مستمر على 3 جبهات مع تعزيز القوات الروسية وإعادة إمدادها من قواعد داخل روسيا".

وعلى الرغم من خسارة الأراضي، قالت السلطات الأوكرانية إنه تم صد تسع هجمات -على حد وصفها- في منطقتي "دونيتسك" و"لوجانسك" وحدهما، بالإضافة إلى تدمير المعدات الروسية بما في ذلك تسع دبابات و11 من الأنظمة المدفعية.

وتقاتل القوات الأوكرانية بشكل أساسي في 3 اتجاهات لمنع القوات الروسية من الاستيلاء على جميع مناطق "دونيتسك" و"لوجانسك" وهو الهدف المعلن للكرملين.