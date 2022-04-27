الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا: ارتفاع اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 2.98 مليون شخص

أرشيفية
أرشيفية

قالت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء، إن بولندا استقبلت حتى الآن مليونين و984 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.
وأضافت الوكالة - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، نقلها راديو "بولندا" - أن نحو 21 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الثلاثاء، مقابل 13 ألفا و700 لاجئ في اليوم الذي يسبقه.
وأفادت وسائل إعلام بولندية - نقلا عن وزارة الخارجية - بأنه على الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، فهناك مواطنون من دول أخرى بين اللاجئين.
 

وكالة حرس الحدود البولندية أوكرانيا العملية العسكرية الروسية آخر أخبار العملية العسكرية الروسية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

طارق العوضى لـ«الدستور»: الإفراج عن أسماء معروفة بـ«عفو رئاسى» خلال أيام

الرئيس السيسي يتفقد مقتنيات الرسول والصحابة بمسجد الحسين

نساء داعش.. الدور السري للمرأة في التنظيم الإرهابي وقصة لواء الخنساء

كلمة الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تتصدر اهتمامات الصحف المصرية

التضامن: العفو عن 250 فردا من الغارمين.. والإفراج عن كامل العدد قبل عيد الفطر

البيت الأبيض: نعمل على إيجاد بدائل للغاز الروسي لأوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية