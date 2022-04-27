بولندا: ارتفاع اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 2.98 مليون شخص

قالت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء، إن بولندا استقبلت حتى الآن مليونين و984 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، نقلها راديو "بولندا" - أن نحو 21 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الثلاثاء، مقابل 13 ألفا و700 لاجئ في اليوم الذي يسبقه.

وأفادت وسائل إعلام بولندية - نقلا عن وزارة الخارجية - بأنه على الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، فهناك مواطنون من دول أخرى بين اللاجئين.

