الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاستثمار فى البحث والتطوير من قبل الشركات الكبرى الكورية يتجاوز 60 تريليون وون

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

تجاوز حجم الاستثمار في البحث والتطوير من قبل الشركات الكبرى الكورية الجنوبية 60 تريليون وون لأول مرة في العام الماضي.

 

وقال موقع "سي إي أو سكور" اليوم الأربعاء إن نتائج المسح الذي شمل 224 شركة كشفت عن أنشطتها في البحث والتطوير في تقارير أعمالها من بين 500 شركة كبيرة محلية، أظهرت أن إجمالي استثماراتها في البحث والتطوير بلغ 60.36 تريليون وون في العام الماضي.

 

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم الاستثمار في البحث والتطوير من قبل الشركات المحلية الكبرى 60 تريليون وون.

 

وكان الحجم قد بلغ 53.87 تريليون وون في عام 2019 و55.79 تريليون وون في عام 2020. وارتفع الحجم بنسبة 12% أو 6.49 تريليون وون في العامين الماضيين.

 

وقال "سي إي أو سكور" إن تحقيق 60 تريليون وون له معنى كبير لأن الشركات الكبرى حققت هذا الإنجاز على الرغم من أن مبيعاتها في عام 2020 والتي كانت أساسا لوضع ميزانياتها للاستثمار، انخفضت بمقدار 40 تريليون وون بالمقارنة مع العام الذي سبقه.

 

وجاءت شركات الإلكترونيات في المركز الأول بـ 22.59 تريليون وون. وكان الحجم أكبر بـ 5 أضعاف من حجم الاستثمار من قبل اس كيه هاينكس التي جاءت في المركز الثاني بـ 4.04 تريليون وون.

الشركات الاستثمار تطوير الكورية البحث والتطوير تريليون

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وائل لطفي

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