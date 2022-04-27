البحرية التونسية تنقذ 15 مهاجرا غير شرعى أثناء محاولتهم التوجه إلى أوروبا

تمكنت وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية، من إنقاذ 15 مهاجرا غير شرعي تونسيي الجنسية كانوا على متن زورق مطاطي معطل شمال شرق جزيرة “كاني” على بعد حوالي 7 كلم، أثناء محاولتهم التوجه إلى أوروبا.



وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية أن المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 20 و31 سنة وأنهم أبحروا من سواحل بنزرت ليلة أمس بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه اوروبا، وتم تسليمهم للحرس الوطني ببنزرت لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.



وعلي صعيد آخر ، أفادت وكالة رويترز للأنباء، بوفاة 12 شخصا وفقد 10 آخرين في غرق 4 زوارق مهاجرين قبالة سواحل تونس.

وتتكرر حوادث غرق المهاجرين غير الشرعيين على السواحل التونسية خلال الفترة الأخيرة.