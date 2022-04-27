الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرية التونسية تنقذ 15 مهاجرا غير شرعى أثناء محاولتهم التوجه إلى أوروبا

البحرية التونسية
البحرية التونسية

 تمكنت وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية، من إنقاذ 15 مهاجرا غير شرعي تونسيي الجنسية كانوا على متن زورق مطاطي معطل شمال شرق جزيرة “كاني” على بعد حوالي 7 كلم، أثناء محاولتهم التوجه إلى أوروبا.


وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية أن المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 20 و31 سنة وأنهم أبحروا من سواحل بنزرت ليلة أمس بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه اوروبا، وتم تسليمهم للحرس الوطني ببنزرت لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.


وعلي صعيد آخر ، أفادت وكالة رويترز للأنباء،  بوفاة 12 شخصا وفقد 10 آخرين في غرق 4 زوارق مهاجرين قبالة سواحل تونس.

 

وتتكرر حوادث غرق المهاجرين غير الشرعيين على السواحل التونسية خلال الفترة الأخيرة.

قانون المهاجرين الإجراءات القانونية وزارة الدفاع التونسية الدفاع التونسية إتخاذ الإجراءات القانونية التونسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

طارق العوضى لـ«الدستور»: الإفراج عن أسماء معروفة بـ«عفو رئاسى» خلال أيام

بولندا: روسيا ستعلق شحنات الغاز الطبيعى إلى البلاد

دعاء اليوم السادس والعشرين.. من دعا بهذا لا يخاف ولا يحزن

محافظ مطروح يكرم حفظة القرآن الكريم (صور)

تفاصيل استعدادات محافظة القاهرة لعيد الفطر

مسلسل العائدون الحلقة 25: ضابط المخابرات عن تفجير معهد الأورام: «بسبب إفشال مصر مخطط داعش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية