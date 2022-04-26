الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيسا الشيوخ والنواب وسياسيون يشاركون فى حفل إفطار الأسرة المصرية

الرئيس لدى وصوله
الرئيس لدى وصوله إفطار الأسرة المصرية

شارك عدد من السياسيين في حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي يحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث يشارك في حفل الإفطار المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، وخالد داود، ومحمد سامي، رئيس حزب الكرامة، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان .

كما حضر حفل الإفطار كل من الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وعبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

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الرئيس السيسى يصل إلى مقر حفل إفطار الأسرة المصرية

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وصول المدعوين والمشاركين فى حفل إفطار الأسرة المصرية

وشهد حفل الإفطار مشاركة واسعة من المواطنين والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من الوزراء، ومختلف الطبقات السياسية، وممثلين عن أهالي سيناء ومطروح. 

ومن المقرر أن يشهد حفل الإفطار الإعلان عن عدد من القرارات والمبادرات من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد الرئيس السيسي بمسلسل "الاختيار"، خلال حفل إفطار الأسر المصرية والذي أقيم مساء اليوم، بحضور عدد كبير من المواطنين، وقال الرئيس السيسي: "ما تم عرضه في مسلسل الاختيار هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت".

وأضاف: "استنفدت الدولة الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة".

وتابع:“دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية”.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته أمام الحضور، "إن عهدي محكم دائما بالصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحان وتعالى، وتابع: "على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة لكن نجاحاتنا كانت أعظم".

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وصول المدعوين والمشاركين فى حفل إفطار الأسرة المصرية

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