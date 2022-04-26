الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ليلى» تتلاعب بمشاعر «آدم» فى «سوتس بالعربى»

مسلسل Suits بالعربي
مسلسل Suits بالعربي

ارتكبت «ليلى» التي تجسد دورها الفنانة الشابة تارا عماد في مسلسل «سوتس بالعربي» بعض الأخطاء في علاقتها مع أحمد داود (آدم)، ساهمت في تعقيد العلاقة بينهما وهي أخطاء لا تقع فيها أي أنثى في العلاقات مع الرجال إذا كانت ترغب في الاستمرار.

التلاعب بمشاعره
كانت العلاقة بين ليلى (تارا عماد) و«آدم» تتسم بالغموض، وكانت حريصة على مساعدته ولكن في الوقت ذاته كانت معاملتها معه خشنة، ورغم حبها له، أظهرت له كارت «مش هينفع» عندما عبر لها عن حاجته لمقابلتها للبوح لها بشيء ما، ثم ادعت أن لها صديقا عندما وجدته مع حبيبة أخرى، وعندما وجدته يضيع منها ذهبت لمغازلته في المكتب.

وعندما يئست ليلى من كل محاولاتها للإيقاع بآدم في شباكها، أرسلت له رسالة صوتية على تطبيق الواتساب تصرح له فيها عن مشاعرها وتخبره أنها ستتركه بعد أن وجدته يحب فتاة أخرى.

ولم تتحمل ليلى ألم الانفصال والبعد عن آدم، حيث لم تقتنع بحجته في الانفصال عنها وعرفت بوسيلة ما عنوان بيته وزارته فجأة لتسأله عن السبب الحقيقي وراء تركه لها.

وتشارك تارا عماد في بطولة مسلسل سوتس بالعربي مع نخبة من النجوم من بينهم النجم آسر ياسين والنجمة صبا مبارك والنجم أحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني.

تارا عماد الفنانة تارا عماد Suits بالعربي مسلسل سوتس بالعربي سوتس بالعربي

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