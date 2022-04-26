الحمل خارج الرحم .. أسبابه واعراضه وطرق العلاج

يحدث الحمل خارج الرحم عندما تنغرس البويضة الملقحة خارجه، فتحدث عملية الإخصاب، عندما تلتقي الحيوانات المنوية بالبويضة، في قناة فالوب، وعادة ما تنتقل البويضة إلى الرحم حيث تنغرس.

في الحمل خارج الرحم، تلتصق البويضة الملقحة بنفسها في مكان لا يمكنها النمو فيه، وفي معظم الأحيان يكون هذا على قناة فالوب، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا على المبايض أو عنق الرحم (العنق حتى الرحم) أو عضو آخر داخل الحوض.

لا يستمر الحمل عادة أكثر من 12 أسبوعًا ، ستظهر الأعراض قبل ذلك، وللأسف ، يجب إنهاء الحمل دائمًا، سيتم إزالة البويضة في عملية أو باستخدام دواء.

ما الذي يسبب الحمل خارج الرحم؟

تقول جمعية تومي الخيرية إن أسباب الحمل خارج الرحم غالبًا ما تكون غير واضحة وبالنسبة لمعظم النساء ، فهو حدث لمرة واحدة، لكن هناك عدة شروط يمكن أن تزيد من احتمالية حدوثها.

التدخين

التقدم في السن (يكون الخطر أكبر بين النساء في الفئة العمرية 35-40)

مرض التهاب الحوض (التهاب في الجهاز التناسلي يحدث عادة بسبب العدوى المنقولة بالاتصال الجنسي)

علاجات للخصوبة مثل أطفال الأنابيب

جراحة السابقة في قناة فالوب

استخدام اللولب الرحمي كوسيلة لمنع الحمل

ما هي أعراض الحمل خارج الرحم؟

وفقًا لموقع "the sun"غالبًا لا توجد أعراض للحمل خارج الرحم ، وعادة ما يتم اكتشافه عندما تذهب الأم لفحص الحمل الروتيني ، فعادةً ما تبدأ في الظهور بين الشهر الرابع والثاني عشر من الحمل، وتشمل:

نزيف مهبلي

تصريف مائي بني

الم في اسفل البطن اسفل جانب واحد

فترة ضائعة

عدم الراحة عند الذهاب إلى الحمام

ألم في طرف كتفك

ما هو ألم طرف الكتف وما هو الشعور به؟

يحدث ألم طرف الكتف عندما تشعر بألم غير طبيعي حيث يلتقي ذراعك وكتفك.

من غير المعروف سبب حدوث هذا الألم بعد الحمل خارج الرحم ولكن يُعتقد أنه مرتبط بالنزيف الداخلي الذي يمكن أن يحدث مع هذه الحالة.

إذا شعرت بهذا الألم فعليك الحصول على استشارة طبية على الفور.

ماذا يحدث أثناء وبعد العلاج؟

يعتمد علاج الحمل المنتبذ على عدد من العوامل ولكن هناك ثلاثة خيارات رئيسية.

قد يُطلب من النساء في المرحلة المبكرة من الحمل انتظار الإجهاض.

يتم إعطاء بعض النساء أدوية في حقنة لوقف نمو الحمل.

يمكن استخدام جراحة ثقب المفتاح لإزالة البويضة المخصبة وأحيانًا قناة فالوب.

ولكن إذا تمزق قناة فالوب ، فقد يتسبب ذلك في نزيف يهدد الحياة ستحتاج المرأة إلى جراحة طارئة.

ينص على أن 65 % من النساء يحققن حملًا ناجحًا في غضون 18 شهرًا من الحمل خارج الرحم.

تقول مؤسسة تومي الخيرية إنه إذا كنت تواجه صعوبة في التعامل مع ما حدث ، فقد تجد أنه من المفيد:

تحدث إلى شريكك أو عائلتك أو أصدقائك حول ما تشعر به

اسأل فريق الرعاية الخاص بك عن الدعم المتاح - فقد يحيلك إلى مستشار متخصص في دعم الأشخاص المتأثرين بالحمل خارج الرحم