الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية تعلن طرد 3 دبلوماسيين من السويد

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن طرد 3 دبلوماسيين من السفارة السويدية في موسكو كشخصيات غير مرغوب فيها.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر على موقعها الرسمي أنه تمت، اليوم الثلاثاء، دعوة السفيرة السويدية في روسيا، مالينا مارد، إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تسليمها مذكرة احتجاج روسية على الأعمال العدائية للسلطات السويدية ضد 3 دبلوماسيين في السفارة الروسية في ستوكهولم وطردهم من هذه الدولة بلا أساس.

كما دانت الخارجية الروسية بشدة المساعدة العسكرية التي تقدمها السويد لنظام كييف و"تغطية" جرائم القوميين الأوكرانيين ضد السكان المدنيين في دونباس وأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا حذرت فنلندا والسويد من عواقب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مضيفة أن روسيا وجهت كل أشكال التحذيرات إلى السويد وفنلندا بشأن عواقب انضمامهما المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي.

وتابعت "زاخاروفا": "لقد جذبت بروكسل، تحت رعاية الولايات المتحدة، السويد وفنلندا إلى هياكلهما لفترة طويلة، وتم اتخاذ تدابير مختلفة تحت ستار التدريبات لجذبهم فعليا.. لقد حذرنا من ذلك بكل الطرق، سواء علنية أو من خلال (الاتصال) القنوات الثنائية. إنهم يعرفون ذلك، لذلك لا يوجد ما يدعو للدهشة. تم إبلاغهم بكل شيء، وإلى أين سيؤدي ذلك!؟".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "The Times"، نقلًا عن مصادر، أن هلسنكي وستوكهولم يمكنهما التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو خلال وقت مبكر من الصيف المقبل.

وزارة الخارجية روسيا موسكو شخصيات مرغوب فيها

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

«الإدارية العليا» تلغي قرار علاء عبدالهادي بشطب محمد ثابت من عضوية اتحاد الكتاب

هل أوقفت الحكومة العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة؟

مصر تدعو إسرائيل لـ تحرير كل الأراضي التي احتُلت منذ عام 1967

رئيس الرعاية الصحية يشارك فى ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم

«الإحصاء»: 250.6% زيادة فى واردات «التبغ» و20% فى البن المستورد خلال شهر

إزالة 10 مقابر مخالفة خلال حملات بحى شرق الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

الدول العربية تدعو إسرائيل لاحترام الوضع التاريخى للأماكن المقدسة

مصر تدعو إسرائيل لـ تحرير كل الأراضي التي احتُلت منذ عام 1967

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية