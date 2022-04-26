الخارجية الروسية تعلن طرد 3 دبلوماسيين من السويد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن طرد 3 دبلوماسيين من السفارة السويدية في موسكو كشخصيات غير مرغوب فيها.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر على موقعها الرسمي أنه تمت، اليوم الثلاثاء، دعوة السفيرة السويدية في روسيا، مالينا مارد، إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تسليمها مذكرة احتجاج روسية على الأعمال العدائية للسلطات السويدية ضد 3 دبلوماسيين في السفارة الروسية في ستوكهولم وطردهم من هذه الدولة بلا أساس.

كما دانت الخارجية الروسية بشدة المساعدة العسكرية التي تقدمها السويد لنظام كييف و"تغطية" جرائم القوميين الأوكرانيين ضد السكان المدنيين في دونباس وأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا حذرت فنلندا والسويد من عواقب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مضيفة أن روسيا وجهت كل أشكال التحذيرات إلى السويد وفنلندا بشأن عواقب انضمامهما المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي.

وتابعت "زاخاروفا": "لقد جذبت بروكسل، تحت رعاية الولايات المتحدة، السويد وفنلندا إلى هياكلهما لفترة طويلة، وتم اتخاذ تدابير مختلفة تحت ستار التدريبات لجذبهم فعليا.. لقد حذرنا من ذلك بكل الطرق، سواء علنية أو من خلال (الاتصال) القنوات الثنائية. إنهم يعرفون ذلك، لذلك لا يوجد ما يدعو للدهشة. تم إبلاغهم بكل شيء، وإلى أين سيؤدي ذلك!؟".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "The Times"، نقلًا عن مصادر، أن هلسنكي وستوكهولم يمكنهما التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو خلال وقت مبكر من الصيف المقبل.