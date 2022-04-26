الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: توريد 7.4 مليون طن قصب السكر للصناعات التكاملية

قصب السكر
قصب السكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي بلغ 7.4650 مليون طن، وأنتجت نحو 810.412 ألف طن سكر حتى الآن، ونحو 23.127 طن سكر من المنتج من البنجر حتى اليوم بمصانع الإنتاج بالوجه القبلي.

تجدر الإشارة إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب، لإنتاج 874.851 ألف طن سكر.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي لتبلغ 810 جنيهات، مقابل 720 جنيهًا في الموسم الماضي.

وأشار المتحدث الرسمي ‏للوزارة أحمد كمال معاون الوزير إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، وجّه شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

من جهته، صرّح اللواء عصام البديوي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر ‏للصناعات التكاملية، بأنه من المتوقع استقبال ما يصل إلى 10 ملايين طن قصب ‏سكر هذا العام، وأكد صلاح فتحي، العضو المنتدب للشركة، أنه قبل بدء ‏الموسم قد تم عمل الصيانة اللازمة للمصانع، مشيرًا إلى أن توجيهات ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتسهيل استلام القصب ‏المورد تنفذ حسب توجيهاته.‏

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية موسم توريد قصب السكر منذ 28 ديسمبر الماضي، ويستمر حتى نهاية أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر زيادة سعر طن قصب السكر الذي يتم توريده من المزارعين خلال الموسم المقبل، بنحو 90 جنيهًا للطن ليصل إلى 810 بدلًا من 720 جنيهًا للطن.

كما قررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي، لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيهًا في الموسم الماضي.

مستحقات وزارة التموين العضو المنتدب وزارة التموين والتجارة السكر والصناعات التكاملية معاون الوزير التموين والتجارة

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