الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الشمالية تعرض صواريخ باليستية عابرة للقارات

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، أن زعيم البلاد كيم جونج أون تعهد بتسريع وتيرة تطوير ترسانة بيونجيانج النووية، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال عرض عسكري تضمن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن العرض جرى يوم الاثنين خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية لتأسيس القوات المسلحة لكوريا الشمالية.

وعلى صعيد آخر، وصفت كوريا الشمالية علاقاتها مع روسيا بأنها تدخل "ذروة جديدة"، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للقمة بين قادتها.

في عام 2019، عقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون قمته الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا.

وجاء في تعليق لصحيفة "رودونغ شينمون" الرئيسية في كوريا الشمالية أن "العلاقة بين كوريا الشمالية وروسيا التي تعززت وتطورت بشكل مستمر تدخل ذروة جديدة  وسط اهتمام خاص من (رفيقنا) الأمين العام" في إشارة إلى كيم.

وأضافت أن دعم الدولتين لبعضهما البعض على المسرح الدولي يزداد قوة "أكثر من أي وقت مضى" في الوقت الذي تغلبتا فيه على جميع أنواع التحديات في الخارج والداخل.

وجاء في البيان أن "تعزيز العلاقات الودية بين البلدين يضمن السلام والأمن في شمال شرق آسيا والعالم".

سلط الشمال الضوء مؤخرًا على علاقاته مع روسيا وسط التوترات المتزايدة بين موسكو وواشنطن في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وركزت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية،على "قوة لا تقهر" لدى القوات المسلحة في البلاد، عشية ذكرى عسكرية مهمة دفعت بعض المحللين إلى توقع عرض للقوة من جانب نظام كيم جونغ أون.

وتحيي كوريا الشمالية، الذكرى التسعين لتأسيس جيشها الشعبي الثوري بعدما نفذت منذ بداية العام سلسلة تجارب مسلحة، خصوصا إطلاقها أول صاروخ باليستي عابر للقارات منذ خمسة أعوام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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