وزيرة الثقافة تشهد ختام برنامج «هل هلالك» بساحة الهناجر

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ختام فعاليات البرنامج الرمضاني «هل هلالك» في نسخته السادسة الذي نظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وقالت عبد الدايم، إن برنامج فعاليات هل هلالك شمل مجموعة من العروض المميزة التى عكست ملامح من الحراك الإبداعى فى المجتمع، وأشارت إلى أن الأنشطة المتنوعة التى قدمتها مختلف قطاعات الوزارة بجميع ربوع مصر خلال شهر رمضان المعظم هدفت إلى إعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان، مشيرة إلى الدور المؤثر للقوى الناعمة فى تطوير المجتمع وتنمية الوعي.

وكان الحفل قد تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية الحماسية أداها نجوم مسابقة "أنا المصرى" بمصاحبة أوركسترا المركز القومى للمسرح كان منها بانوراما لأعمال عبد الحليم حافظ الوطنية - متخافوش على مصر أداء مؤمن خليل، حلوة بلادي - لو بتحبو البلد دي آداء ماريا نظمي، مطلوب من كل مصري - أنا مصري وأبويا مصري أداء اية عبد الله.

كما اختتم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، عروضه لرائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا، ، ايضا اختتم ركن الطفل الورشة الفنية التى أقيمت تحت إشراف الفنانة "سها كحيل" والفنانة "اسراء بدوى " ونظمت ثلاث ورش عمل الأرنب من الورق، شنطه من الفوم، وشابو من الورق.

ووافقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، على إطلاق النسخة السادسة من برنامج «هل هلالك» هذا العام، الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مجانا للجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الجمهور للاستمتاع بالفقرات الثقافية والفنية التي يقدمها القطاع خلال البرنامج، وذلك في الثامنة والنصف من مساء الإثنين 10 رمضان، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، ويستمر البرنامج حتى 24 رمضان.

