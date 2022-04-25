الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تسريب الحلقة 24 من الاختيار 3.. لقاء رباعي عن «عقلية مرسي الاقتصادية»: راجل بركة

جريدة الدستور

تفاعل واسع حظيت به الحلقة 24 من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وعرضت الحلقة تسريبا للقاء جمع بين مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، والرئيس محمد مرسي، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، بحضور خيرت الشاطر.

في التسريب يقول محمد بديع:

رئيس الوزراء الإيطالي.. السفير الإيطالي اللي قال لي الكلام ده 
جه زارني وكان يومها طالب إنه يقابلني فـ والله  كنت مسافر كن عندي امتحانات في الجامعة منتدب للدراسات العليا
فقال لي أنا كنت عايز أخلي رئيس الوزارة يقولك الكلام ده بنفسه  قولتله كلام إيه؟
قال لي إحنا روحنا زورنا الدكتور مرسي  أنا كنت متصور إن الدكتور محمد مرسي أستاذ في الهندسة
فلقيته رئيس الوزارة بتاعنا رجل اقتصاد دردش مع الدكتور محمد في الاقتصاد
فبيقولي أنا بهنئكم إن عندكم واحد زي الدكتور مرسي.. الكلام ده قبل الترشيح 
لأن رئيس الوزارة اللي بيحب الاقتصاد ومتخصص فيه أعجب جدا بأفكاره الاقتصادية
ده بقى كلام خارج القيم والأخلاقيات لأنهم مختبرهوش فيها اللي هي عمود الإنسان اللي ببركته ربنا بيوفقه ده بينه وبين ربنا
كون إن ربنا يختار لمصر رئيس بهذا الشكل ولا أزكيه على الله  ربنا رايد الخير للبلد دي.


ويواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.


«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة  30 يونيو 2013.


ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 عمليات مداهمة الجيش لأوكار التكفيريين بمساعدة رجال سيناء.
وشهدت الحلقة 23 عرض مشهد لقاء سري بين عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، ومحمد مرسي، والذي حذر فيه السيسي الأخير قائلا: "لا بد من التصالح مع كل القوى الوطنية وتكوين لجنة لمعاجلة التحدبات التي تمر بها مصر بدون تدخل مكتب الإرشاد، لازم القرار يبقى من الرئاسة فقط، ويجب مواجهة الفكر المتطرف والمصارحة المستمرة للرأي العام والتعامل معه كتكلة واحدة، والجماعة لا تستطيع التعامل مه هذه التحديات".


وتابع السيسي حديثه قائلا: “في بلد بتتدار برئيسين يا فندم.. لا يمكن أن يكون هذا المسار الصحيح لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر، جماعة الإخوان هدفهم التمكين والسيطرة، وأنا عندي اقتراح إنك ميكنش ليك علاقة بالجماعة.. مش تعاديهم ولكن تحط لهم النقط على الحروف".


ليقول له مرسي: “لو همشت جماعة الإخوان مش هيسبوني ولا يسيبوا ولادي دا فيها تطير رقاب".
أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:
ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي
صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي
كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني
أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات
أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية
خالد الصاوي: خيرت الشاطر
عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية
بيومي فؤاد: سعد الكتاتني
مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON
يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء
مواعيد الإعادة على قناة ON E
يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات
مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama
يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء
مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama
الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء

الاختيار 3 الحلقة 24 الاختيار 3 مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24 مسلسل الاختيار 3 مواعيد مسلسل الاختيار 3 السيسي محمد مرسي كريم عبدالعزيز ياسر جلال أحمد عز أحمد السقا أبطال الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

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