السيطرة على حريق فيلا في حلوان

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في إخماد حريق نشب داخل فيلا، بشارع محمود خاطر، بمدينة حلوان، دون وقوع إصابات.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل فيلا، بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ كما تم الدفع بسيارات إطفاء لموقع الحريق وفرض كردون أمني ومنع خطر امتداده للأماكن المجاورة وتمت أعمال السيطرة على النيران وإخمادها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.