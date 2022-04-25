الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق فيلا في حلوان

الحماية المدنية تسيطر
الحماية المدنية تسيطر علي حريق فيلا في حلوان

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في إخماد حريق نشب داخل فيلا، بشارع محمود خاطر، بمدينة حلوان، دون وقوع إصابات.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل فيلا، بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية  إلى موقع البلاغ كما تم الدفع بسيارات إطفاء لموقع الحريق وفرض كردون أمني ومنع خطر امتداده للأماكن المجاورة وتمت أعمال السيطرة على النيران وإخمادها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية لقاهرة حريق فيلا حلوان

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وائل لطفي

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