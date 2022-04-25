مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى انفجار أسطوانة غاز بدار السلام

شهدت منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

كان قد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية منطقة دار السلام بمحافظة القاهر.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها، وكشفت التحريات، أن الحريق ناتج عن انفجار أنبوبة غاز داخل شقة سكنية بالطابق الرابع لعقار مكون من 5 طوابق، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بحروق متفرقة ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز بمنطقة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين وفاة شخص وإصابة 4 آخرين نتيجة لانفجار أسطوانة غاز بسبب تسرب حدث في الشقة والتهمت النيران معظم محتويات شقتهم وقام رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.